رئيس الوزراء الإيطالي يُطالب «بادين» بتجديد الاهتمام بالملف الليبي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، أن “الأزمة الليبية كانت دائمًا محور اهتماماتنا وسياستنا الخارجية”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن كونتي قوله، في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، إنه “لم نتخلّ أبدًا عن اهتمامنا المستمر بهذا الملف وبهدف تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تجاوز المنطق العسكري ووقف التدخل الخارجي، في السياق مقررات مؤتمر برلين”.

وذكر كونتي أن “العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة، لكن إيطاليا لن تتراجع أبدًا عن هدف إحلال ليبيا موحدة، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي بعيدا عن أي تدخل خارجي”.

وأوضح رئيس الوزراء: “سنعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وبيّن أنه “في سياق محادثة هاتفية طويلة مع بايدن، ذكّرت بالفعل بأهمية منطقة المتوسط ​​وبتجديد الاهتمام بالملف الليبي”.

وأشار كونتي إلى أن “إيطاليا تقف في الصف الأول للعمل باستمرار مع كل ما يتيحه نظامنا، مع الوزير دي مايو والمخابرات”، وهو عمل “شوهدت ثماره الواضحة في عملية تحرير الصيادين”، الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية إلى القول إن “المشاكل لا يتم حلها بالهجوم العسكري مطلقاً”، بل “هناك مجال للحوار دائمًا”.