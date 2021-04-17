رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الغرب لمعاقبة المسيئين لرسول الله ﷺ

عين ليبيا | نُشر: السبت، 17 أبريل 2021 - 21:56 | آخر تحديث: 17 أبريل 2021 - 22:00 نُشر: السبت، 17 أبريل 2021 - 21:56
دولي
رويترز
معاقبة المسيئين بذات الطريقة التي يُعاقب بها منكرو وقوع المحرقة النازية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إنه يتعين على الدول الغربية أن تعاقب الأشخاص الذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذات الطريقة التي يُعاقب بها منكرو وقوع المحرقة النازية.

وكتب خان في تغريدة على تويتر: “أدعو الحكومات الغربية التي جرّمت التعليقات السلبية بشأن المحرقة أن تستخدم نفس المعايير لتجريم أولئك الذين ينشرون رسائل الحقد ضد المسلمين عبر الإساءة للنبي”.

وتأتي تصريحات خان بعد أسبوع شهد احتجاجات عنيفة في باكستان نظمتها “حركة لبيك باكستان”، التي أثار غضبها تأييد الحكومة الفرنسية إعادة نشر رسوم مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأمرت الحكومة الباكستانية، هيئة الاتصالات في البلاد، بحجب وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل الفورية موقتاً أمس الجمعة، بعد أيام من تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا.

وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية “الحجب الكامل” لتويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وتليغرام حتى الساعة 15 بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت جرينتش).

يُشار إلى أن السفارة الفرنسية في باكستان نصحت جميع رعاياها وشركاتها، أمس الخميس، بمغادرة باكستان مؤقتًا عقب اندلاع احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع.

وقالت السفارة الفرنسية في رسالة إلكترونية أرسلتها إلى رعاياها حسبما أوردت صحيفة “دون” الباكستانية: “نظرًا لوجود تهديدات خطيرة للمصالح الفرنسية في باكستان، ننصح رعايانا والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتًا”.

وذكرت السفارة أن مغادرة البلاد ستتم عن طريق الخطوط الجوية التجارية الموجودة.

آخر تحديث: 17 أبريل 2021 - 22:00
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