رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الغرب لمعاقبة المسيئين لرسول الله ﷺ

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إنه يتعين على الدول الغربية أن تعاقب الأشخاص الذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذات الطريقة التي يُعاقب بها منكرو وقوع المحرقة النازية.

وكتب خان في تغريدة على تويتر: “أدعو الحكومات الغربية التي جرّمت التعليقات السلبية بشأن المحرقة أن تستخدم نفس المعايير لتجريم أولئك الذين ينشرون رسائل الحقد ضد المسلمين عبر الإساءة للنبي”.

Those in the West, incl extreme right politicians, who deliberately indulge in such abuse & hate under guise of freedom of speech clearly lack moral sense & courage to apologise to the 1.3 bn Muslims for causing this hurt. We demand an apology from these extremists.

Let me make clear to people here & abroad: Our govt only took action against TLP under our anti-terrorist law when they challenged the writ of the state and used street violence & attacking the public & law enforcers. No one can be above the law and the Constitution.

