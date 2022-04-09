رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف ويُؤكد دعم بلاده لها

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، حيث اجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مساعد زيلينسكي أندريه سيبيغا في تصريح: “بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي”، واصفا جونسون بأنه “زعيم التحالف المناهض للحرب.. وزعيم العقوبات على روسيا”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن إرسال 120 عربة مدرعة وصواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا في مساعدات عسكرية إضافية.

وقالت الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون عرض على أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

وكشف مكتب جونسون أن بريطانيا ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

وأوضح المكتب أن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) أعلن عنها يوم الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال جونسون: “بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتن”.

وأضاف: “الروس أخطؤوا حساباتهم بشأن أوكرانيا.. سنزيد الضغط الاقتصادي على روسيا وسنكثف العقوبات”.

وتابع جونسون: “سنقدم المزيد من المساعدات الضرورية لأوكرانيا حتى لا تتعرض لأي عدوان لاحقا”.

من جهته، قال زيلينسكي إن بلاده تعتمد على لندن للعب دور في مفاوضات السلام، مضيفا أنه “حان الوقت لفرض حظر على مصادر الطاقة الروسية”.

ودعا الرئيس الأوكراني “الدول الأخرى إلى الاحتذاء بلندن على صعيد المساعدة العسكرية”.