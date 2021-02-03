رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن قلقه من ارتفاع وتيرة الإصابة بكورونا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن قلقه من ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال جونسون إن مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال “مرتفعة بشكل مقلق” في بلاده، معربا عن أمله في أن يسمح التطعيم بفتح المدارس اعتبارا من 8 مارس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله، في مؤتمر صحفي: “على الرغم من بعض بوادر الأمل، بدأت أعداد مرضى كورونا في المستشفى في الانخفاض لأول مرة منذ بداية هذه الموجة الجديدة، إلا أن مستوى العدوى لا يزال مرتفعا بشكل ينذر بالخطر”.

وسجلت بريطانيا اليوم 1322 حالة وفاة و19202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، ووصف ذلك بأنه حدث كبير.