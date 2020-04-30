رئيس الوزراء الروسي يُعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ميشوستين قوله، خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

وشدد ميشوستين على أن “الحكومة ستواصل أعمالها بشكل نظامي”.

وأضاف: “أخطط لخوض اتصالات نشطة عبر الهاتف والفيديو بشأن القضايا الأهم”.

وأضاف ميشوستين: “وفي هذا الصدد ووفقا لمتطلبات الصحة العامة، يجب أن ألتزم بالحجر الصحي المنزلي، وأتبع تعليمات الأطباء”.

وقال ميخائيل ميشوستين في ختام كلمته مع الرئيس الروسي: “يجب أن أقوم بذلك لحماية زملائي في العمل”.

من جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها: “أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة”.

وأعرب ميشوستين عن ثقته بإمكانية وقف انتشار الفيروس، وأضاف: “الحكومة تتخذ وستتخذ كل الخطوات اللازمة لذلك”، مشيراً أن عودة الحياة لطبيعتها يعتمد على “انضباط كل منا”، واختتم قائلا: “اعتنوا بأنفسكم وأحبائكم”.

من جانبه، أعرب بوتين عن تمنياته بالشفاء العاجل لميشوستين، فيما وقع لاحقا مرسوما رئاسيا ينص على تعيين بيلووسوف قائما بأعمال رئيس الوزراء الروسي.

هذا وتعتبر روسيا الدولة الـ8 عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ106498 حالة، في حين تم رصد 1073 متوفيا حتى الآن.

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