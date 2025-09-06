رئيس الوزراء العراقي: سنستمر بتغذية الأسواق العالمية لأكثر من 120 عاماً

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لأكثر من 120 عاماً، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في حصة العراق التصديرية من النفط.

وفي كلمة له خلال مشاركته في “منتدى بغداد للطاقة” المنعقد في العاصمة العراقية، قال السوداني إن “العراق عضو أساسي في أوبك، ويملك احتياطياً نفطياً مؤكداً يبلغ 150 مليار برميل، ما يضعه ضمن أعلى المراتب عالمياً”، مشدداً على أن “هذا المخزون يسمح للعراق بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 سنة، وفق أقل التقديرات”.

وأشار السوداني إلى أن الحصة التصديرية الحالية للعراق “لا تتناسب مع حجم الاحتياطي، والقدرة الإنتاجية، وعدد السكان، وحاجة البلد للعوائد المالية”، داعياً إلى “تفهم الضرورات الاقتصادية والتنموية للعراق” وإعادة تقييم الحصة وفق “مؤشرات القدرة النفطية الحقيقية”.

كما دعا الشركات العالمية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، مؤكداً أن “العراق منفتح على الاستثمارات الجديدة”، وسيمنح إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى بما يتناسب مع المصالح الوطنية.

وفي سياق تطوير البنية التحتية، أعلن السوداني عن محادثات جرت مؤخراً لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري، ضمن جهود تنويع منافذ التصدير.

وعلى صعيد البيئة والطاقة المستدامة، كشف السوداني أن العراق تجاوز 70% في إعادة استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع هدف لإنهاء حرق الغاز بالكامل خلال عامين، ما يعكس التزام بغداد بمعايير حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

يُذكر أن منتدى بغداد الدولي للطاقة يقام يومي 6 و7 سبتمبر 2025، بمشاركة وزراء طاقة وشركات عالمية وخبراء من داخل العراق وخارجه.