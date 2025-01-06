رئيس الوزراء الكندي يستقيل من زعامة الحزب الحاكم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الاثنين، “استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم، على أن يبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب”.

وقال ترودو في خطاب متلفز: “اليوم أشاركه معكم: أنوي الاستقالة من منصبي كزعيم للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا، بمجرد أن ينتخب الحزب زعيما جديدا”.

وشدد ترودو على أنه “سيواصل أداء مهامه حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، “أن أكثر من 50 نائبا من الحزب الليبرالي، الذي يتولى زعيمه رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى إجماع على ضرورة ترك جاستين ترودو لمنصبه”.

كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاغميت سينغ، ترودو إلى “الاستقالة وأعلن التصويت على اقتراع لحجب الثقة عن الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم”.

هذا “وتولى “ترودو” زعامة الحزب الليبرالي عام 2015، قبل قيادته الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021″.