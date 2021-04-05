«أبيلا» يُعلن عن قرب افتتاح سفارة بلاده وعودة الخطوط الجوية المالطية

أعرب رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حضي به والوفد الرفيع المرافق له في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، مؤكدا على تاريخية العلاقات مع ليبيا وتطلعه لتطويرها لتشمل المجالات كافة.

وقال ابيلا في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي عُقِد اليوم الاثنين بمجلس الوزراء في طرابلس: “نأمل أن يمتد التعاون المشترك بيننا ليشمل المجالات كافة خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستثمارات والقضاء على وباء كورونا حيث أننا حلفاء جيدون لبعضنا”.

وأعلن ابيلا أن السفارة والقنصلية المالطيتين سيتم افتتاحهما خلال المدة القريبة القادمة لتكون جسر للتواصل مع الليبيين، بالإضافة إلى عودة الخطوط المالطية للعمل في مجال النقل الجوي”.

وجدد ابيلا دعم مالطا الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وتوسيع مجالات التعاون في المجال الأمني بما يُحقق الأمن والاستقرار للبلدين باعتبار أن ليبيا هي الدولة المحورية المهمة في منطقة المتوسط”.

كما أعرب رئيس الوزراء المالطي عن تطلع بلاده إلى إعادة الخدمات المصرفية لطبيعتها بين البلدين.

من جانبه أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن الاتفاق مع رئيس الوزراء المالطي على تسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين الليبيين من طرابلس.