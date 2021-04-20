رئيس الوزراء المصري يُعلن عودة الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا

أعلن رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، عن عودة الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا وتعزيز الشراكة في عدد من مجالات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على هامش أول زيارة يجريها مسؤول مصري بهذا المنصب إلى العاصمة الليبية منذ 2010.

وقال مدبولي: “وجهت وزارة الطيران، بالسماح فورا باستقبال أي رحلة من مدينة ليبية بمطار القاهرة مع وضع الضوابط لهذا الأمر”، في إعلان رسمي لعودة كامل الرحلات المباشرة بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة مع ليبيا في كافة مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبه قال الدبيبة: “نسعى للخروج من هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري بخطوات فعلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات منها في مجال الكهرباء والتعاون الفني واتفاقية موحدة للصحة والبنية التحتية والنقل والاستثمار ما من شأنه أن يكون انطلاقة إيجابية في بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين”.

وأضاف: “لإنجاح الاتفاقيات نحتاج خطوات ضرورية لتعزيز التواجد القنصلي والتعاون الدبلوماسي من خلال إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وعودة الرحلات المباشرة بين المطارات الليبية والمصرية لتسهيل التنقل بين البلدين”.