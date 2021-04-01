رئيس الوزراء اليوناني يُعلن الثلاثاء من طرابلس إعادة فتح سفارة بلاده

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء القادم، ويُعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ 6 أعوام في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، قولها للصحافيين، إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس “لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية”.

وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية نيكوس ديندياس، وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما أوضحت بيلوني.

وأضافت أن زيارة ميتسوتاكيس “تُؤشر إلى إعادة فتح السفارة اليونانية بشكل فوري”.

وكانت السفارة اليونانية في طرابلس أغلقت في يوليو 2014 حين قامت فرقاطة تابعة للبحرية اليوناني بإجلاء حوالى 200 يوناني وأجانب آخرين من البلاد.

وتأتي هذه الزيارة فيما تشهد ليبيا تحسنا في الأوضاع مع تعيين حكومة انتقالية نالت في 10 مارس ثقة البرلمان ومهمتها توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، في فبراير الماضي في بيان، عن قرار أثينا استئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح قنصليتها العامة في بنغازي بشرق البلاد.

كما رحبت اليونان بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، التي ستعمل حتى إجراء انتخابات مقررة في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها أن يسهم ذلك بشكل حاسم في إحلال السلام والاستقرار بليبيا.