الدبيبة يوجه بحزمة إجراءات لدعم بلدية ترهونة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية

في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للبلديات، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جملة من التعليمات والإجراءات العاجلة لصالح بلدية ترهونة، شملت عدة قطاعات خدمية وتنموية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية.

وشملت التوجيهات:

قطاع الأمن : تزويد مديرية أمن ترهونة بعدد (2) سيارة دعمًا للجهود الأمنية بالمنطقة.

: تزويد مديرية أمن ترهونة بعدد (2) سيارة دعمًا للجهود الأمنية بالمنطقة. قطاع المواصلات : دراسة استكمال مشروعات الطرق المتوقفة بمختلف مناطق البلدية، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

: دراسة استكمال مشروعات الطرق المتوقفة بمختلف مناطق البلدية، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات. قطاع الرياضة : دراسة إنشاء قاعة رياضية مخصصة لنادي ترهونة، وتخصيص المدينة الرياضية لصالح النادي، إلى جانب توفير سيارة نقل لجمعية قدامى الرياضيين.

: دراسة إنشاء قاعة رياضية مخصصة لنادي ترهونة، وتخصيص المدينة الرياضية لصالح النادي، إلى جانب توفير سيارة نقل لجمعية قدامى الرياضيين. قطاع التعليم والمباني : تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بدراسة صيانة مبنى القسم الداخلي، وترميم المسجد العتيق، وإنشاء مدرسة قرآنية بالبلدية.

: تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بدراسة صيانة مبنى القسم الداخلي، وترميم المسجد العتيق، وإنشاء مدرسة قرآنية بالبلدية. قطاع الإسكان والمرافق : تنفيذ مشروع طريق ترهونة – الخضراء كمشروع مزدوج، حفر آبار جديدة في مناطق مختلفة، إنشاء خزانات مياه، وتفعيل مشروع المرافق المتكاملة، واستكمال ربط مناطق البلدية بشبكات النهر الصناعي.

: تنفيذ مشروع طريق ترهونة – الخضراء كمشروع مزدوج، حفر آبار جديدة في مناطق مختلفة، إنشاء خزانات مياه، وتفعيل مشروع المرافق المتكاملة، واستكمال ربط مناطق البلدية بشبكات النهر الصناعي. قطاع الصحة : تزويد البلدية بعدد (2) سيارة إسعاف وإنشاء مصرف دم.

: تزويد البلدية بعدد (2) سيارة إسعاف وإنشاء مصرف دم. قطاع الإسكان الاجتماعي: استكمال مشاريع الإسكان التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتشمل 432 وحدة سكنية موزعة على مناطق مجي، أولاد علي، العزيب، بوابة القومة، وترهونة المركز.

وتعكس هذه التوجيهات حرص رئيس الوزراء على تلبية احتياجات بلدية ترهونة، والعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة وتطوير الخدمات الأساسية بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.