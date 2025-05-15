رئيس الوزراء يُقر ترفيع مستشفى «زلطن القروي» إلى مستشفى عام

أصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بترفيع مستشفى زلطن القروي إلى مستشفى عام، ومنحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يتبع إداريًا لوزارة الصحة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز البنية الصحية في مختلف المناطق، وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

هذا ويقع مستشفى زلطن القروي في بلدية زلطن، إحدى مدن الساحل الغربي القريبة من الحدود التونسية، وشُيّد المستشفى منذ سنوات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لسكان المدينة والمناطق المجاورة، مثل الجميل ورقدالين والعسة.

ورغم محدودية الإمكانيات، لعب المستشفى دورًا مهمًا في توفير الخدمات الصحية الأولية، بما في ذلك الطوارئ، طب الأسرة، والأمومة والطفولة، إلا أن ضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية والتجهيزات، شكّل تحديًا أمام تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في المنطقة.

ويُتوقع أن يُسهم قرار ترفيع المستشفى إلى مستشفى عام، في توسيع نطاق الخدمات، واستقطاب كفاءات طبية متخصصة، إضافة إلى تحسين التمويل والإدارة، بما يعزز قدرة المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان.