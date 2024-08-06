رئيس بلدية أنقرة يعلن استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

وسط تصاعد الجدل حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تركية مبكرة قبل2028، كشف رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، للمرة الأولى استعداده للترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقرّرة في 2028.

وقال ياواش، الذي تضعه استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأشهر الأخيرة في المرتبة الأولى: «بالطبع، سأتحمّل هذا العبء، سأكون مرشحاً للرئاسة إذا كان ذلك هو قرار حزب (الشعب الجمهوري)».

ونقلت وكالة أنباء «ميلت»، الثلاثاء، عن ياواش قوله: «إذا رشّحني حزبي للرئاسة سأتحمل هذا العبء، وسأكون مرشحاً بالطبع».

وأعلن ياواش، قبل ترشّحه للمرة الثانية لرئاسة بلدية أنقرة، في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، أن هذه ستكون هي المرة الأخيرة التي سيترشح فيها لرئاسة البلدية.

في الوقت ذاته، قالت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، إن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يُعِدّ لمرحلة ما بعد بلدية إسطنبول، وترشّحه للرئاسة في 2028، وأضافت: «يقال إن إمام أوغلو رشّح رئيسة بلدية أوسكدار (في الشطر الآسيوي من إسطنبول) سينام ديديطاش، لخلافته في بلدية إسطنبول إذا ضمن ترشيحه لرئاسة الجمهورية».

وطُرح اسما ياواش وإمام أوغلو مرشحَين للرئاسة قبل الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في مايو (أيار) 2023، من جانب رئيسة حزب «الجيد» السابقة ميرال أكشنار، إلا أنهما أعلنا أنهما لن يكونا مرشحَين وسيواصلان العمل في بلديتَي أنقرة وإسطنبول، وذلك بسبب الاتفاق على ترشيح رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بين أحزاب «تحالف الأمة» المعارض، أو ما عُرف بـ«طاولة الستة».

وصعد الاسمان مجدداً بعد نجاحهما الكبير في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس الماضي، بينما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة في الأشهر الأخيرة، والتي حرّكَتها الدعوات المتكررة من رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، للتوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وفي آخر استطلاع للرأي، تفوّق ياواش على الرئيس رجب طيب إردوغان بوصفه أكثر السياسيين إثارة للإعجاب لدى الناخب التركي.

وحصل ياواش على 20.7 في المائة، بينما حصل إردوغان على 18.8 في المائة، وحلّ رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ثالثاً بنسبة 14.5 في المائة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.4 في المائة، وجاء وزير الخارجية هاكان فيدان، في المرتبة الخامسة بنسبة 4.2 في المائة.

ولم تختلف هذه النتائج عن العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز الدراسات وشركات استطلاعات الرأي، على مدى الأشهر التي أعقبت الانتخابات المحلية في نهاية مارس الماضي.