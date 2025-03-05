رئيس بنما: ترامب «يكذب من جديد» بشأن القناة

أكد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، أن “نظيره الأمريكي دونالد ترمب، يكذب من جديد، بشأن قناة بنما، لأن بلاده لا تنوي إخضاعها لسيطرة الولايات المتحدة”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال مولينو: “من جديد، الرئيس ترامب يكذب، لسنا بصدد إعادة قناة بنما، ولم يتم التطرق إلى هذه القضية في المحادثات الثنائية”.

هذا “وسبق أن هدّد ترامب، يوم توليه منصبه، باستعادة السيطرة على القناة متهما الصين باستغلالها، ويأتي موقف “مولينو” غداة قول الرئيس الأمريكي في خطاب أمام الكونغرس: “من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك”.

ولا تعتبر “قناة بنما” الوحيدة على أجندة ترامب، حيث قوبلت تصريحاته أمام الكونغرس بشأن ضم غرينلاند -أيضا- برفض واضح من الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، ومن الدنمارك.

وقال رئيس حكومة غرينلاند ميوت إيغده: “لا نريد أن نكون لا أمريكيين ولا دنماركيين، نحن غرينلانديون”، مضيفا أنّه “ينبغي على الأمريكيين ورئيسهم أن يدركوا ذلك”.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن للتلفزيون الدنماركي: “هذا لن يحدث”.