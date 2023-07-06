رئيس بيلاروسيا: قائد مجموعة «فاغنر» لا يزال في روسيا

قال الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، الخميس، إنّ قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا، على الرغم من الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا، بعد تمرده الشهر الماضي.

وأضاف لوكاشينكو لصحفيين يعملون لوسائل إعلام أجنبية خلال مؤتمر صحفي: «فيما يتعلق ببريغوجين، فهو في سان بطرسبرغ، وليس في بيلاروسيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد استولت مجموعة «فاغنر» العسكرية في ليلة 24 يونيو على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات المجموعة.

في وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروسيا محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرته الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية ضده.