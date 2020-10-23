رئيس بيلاروس: لا نُمانع أن يباع عندنا التفاح «المصري» أو حتى البطاطس

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اكد أن سلطات بلاده لا تنوي منع استيراد المواد الغذائية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضمان وجود بدائل محلية في السوق الداخلية.

وقال لوكاشينكو خلال جولة عمل إلى إحدى مناطق البلاد اليوم الجمعة: “يجب أن تكون للمواطن إمكانية الاختيار. نحن لا نحظر بيع تفاحة مصرية أو أي تفاحة أخرى. تفضلوا بالبيع”.

وشدد لوكاشينكو مع ذلك على ضرورة أن تتوفر منتوجات بيلاروسية بديلة، وقال مخاطبا مسؤولين محليين: “لكن يجب أن تكون هناك تفاحة محلية جيدة بجانبها. أرجو أن توجهوا بأن تتوفر المنتجات البيلاروسية في المحال التجارية دائما”.

وتابع: “إنه أمر مضحك أن نستورد البطاطس من مصر. حسنا، دعوهم يستوردونها. لكن لدينا أفضل بطاطس في العالم”، مشيرا أيضا إلى أهمية زيادة صادرات المنتجات الزراعية البيلاروسية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.