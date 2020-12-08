رئيس بيلاروس يقترح نقل جزء من صلاحياته إلى «الجمعية الشعبية»

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اقترح نقل جزء من الصلاحيات الرئاسية إلى الجمعية الشعبية لعموم بيلاروس، وإضفاء صفة هيئة دستورية عليها.

جاء ذلك الاقتراح بعد أن بادر لوكاشينكو في وقت سابق بإجراء إصلاح دستوري يشمل نقل بضع صلاحيات الرئيس لمؤسسات السلطة الأخرى.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء: “إذا اعتزمنا رفع بعض المهام عن الرئيس، فيجب نقلها إلى جهة ما. هذه الصلاحيات ليست مناسبة للحكومة والبرلمان. إلى أين يجب نقلها؟ توجد لدينا الجمعية الشعبية لعموم بيلاروس. لذلك يفترض نقل بعض السلطات إليها”، مضيفا أن القرار في هذا الأمر يعود للشعب في المحصلة.

كما اقترح لوكاشينكو جعل الجمعية الشعبية لعموم بيلاروس هيئة دستورية، وانتخاب أعضائها لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تعزيز دورهم وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتشهد بيلاروس استعدادات لعقد الدورة الجديدة للجمعية الشعبية في الفترة من يناير إلى فبراير عام 2021.

وهذه الهئية التي تعقد مرة في كل خمس سنوات، تنظر في الأهداف الرئيسية للبلاد وتصادق على برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد لفترة 5 سنوات. انعقدت أول دورة للجمعية عام 1996.

وتواجه الحكومة البيلاروسية ضغوطا متزايدة في ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أغسطس والمطالبة برحيل لوكاشينكو، وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية إضافة إلى المشاكل المترتبة جراء تفشي فيروس كورونا.