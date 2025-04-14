رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.

وحول هذه الاجتماعات، تساءل “فتحي الشبلي” رئيس تجمع الأحزاب الليبية في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، قائلا: ما علاقة تواجد “تيتيه” بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع وعقد اللقاءات والاجتماعات حول ليبيا ومشاكلها، هل البعثة الأممية جاءت إلى ليبيا للمساعدة في وصول الليبيين إلى الانتخابات، أم أنها جاءت للوصاية على الليبيين في كل شيء”.

وأضاف: “ها هم بعد أن دسوا أنوفهم داخلياً في كل شيء ابتداء من المصرف المركزي حتي شركة الكهرباء يتولون إدارة أمورنا خارجياً في كل شيء، هل سنرى البعثة غداً تتولى وضع تشكيلة منتخبنا الوطني لكرة القدم ، لا غرابة أن حدث ذلك ما دمنا قد فرطنا في كل شيء وتفرغنا لبعضنا البعض”.