رئيس تونس يبدأ زيارة إلى مصر تستغرق 3 أيام

أعلنت الرئاسة التونسية عن زيارة يقوم بها الرئيس قيس سعيّد، إلى العاصمة المصرية القاهرة بداية من يوم غد الجمعة، وتستغرق 3 أيام.

وأفادت الرئاسة في بيان، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من الغد 9 إلى 11 أبريل الجاري.

وأوضح البيان أن “الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وإن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء”.

يُشار إلى أن البلدين مصر وتونس، كانت قد شهدت علاقتهما مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة مع الأزمة الليبية، كونهما الجارتين اللصيقتين لليبيا.

بدعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الخميس، ٨ أبريل ٢٠٢١