رئيس تونس يدعو إلى التقشّف في المال العام

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، بأن اللقاء تناول جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام وخاصة منها تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وجدّد رئيس الجمهورية، الدعوة إلى التقشّف في المال العام، وشدّد كذلك، على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.

وتطرق اللقاء أيضا، إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين.

وخُصّص هذا اللقاء كذلك، لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري القادم.