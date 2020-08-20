رئيس تونس يُؤكد موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني، وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء، قصر قرطاج سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد على أن هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح، حسب وصفه.

ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية عن سعيّد قوله، إن الحق الفلسطيني لن يضيع مادام هنالك أحرار.

وأضاف: “إننا لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك”.

وأشار رئيس تونس إلى أنه من المفارقات اليوم هو أن يُندد البعض بالشيء ونقيضه.

وجدّد رئيس الدولة دعم بلاده المتواصل للفلسطينيين من أجل رفع المظلمة واسترجاع حقهم المسلوب، منبها من أن استبطان ثقافة الهزيمة أشد خطرا من الهزيمة ذاتها.

وأكد على أن فلسطين رسالة سلام في العالم حين تسترجع حقها وتقيم دولتها وفق المرجعيات الدولية.

وعبر سعيّد عن ارتياحه لتوحيد المواقف بين القيادة الفلسطينية وبقية القيادات، معرباً عن أمله في أن يتجاوز كل الفلسطينيين خلافاتهم وانقساماتهم من أجل تعزيز تمساكهم بما يخدم القضية الأم التي ستبقى القضية المركزية لكل الأحرار في العالم.

ونقل هايل الفاهوم من جهته تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل القيادات الفلسطينية للرئيس قيس سعيّد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف التونسي الثابت والواعي قيادة وشعباً ولدعم بلاده المطلق للحق الفلسطيني.

وأضاف السفير الفلسطيني أن تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه.