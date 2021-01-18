رئيس تونس يُحذّر من المتاجرة بفقر الشباب لبث الفوضى

حذر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الشباب في بلاده من المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها، اليوم الاثنين، إلى حي الرفاه بالمنيهلة وسط العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، إن الرئيس توجه بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة، دعا فيها الحاضرين ومن بينهم الشباب التونسي إلى عدم التعرض إلى أي شخص كان، لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.

وأكد الرئيس قيس سعيّد مجددا حق الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

كما حذر سعيّد المواطنين ممن يسعى بكل الطرق إلى “توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى ثم تجاهل الضحايا منهم”.

وأكد سعيّد أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا لتحقيقها.

يأتي ذلك بعد أن شهدت عدة مناطق ومحافظات بتونس، خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب واحتجاجات ليلية تخللتها عمليات نهب وتخريب لعدد من المحلات التجارية والمنشآت.

وعلى إثر هذه الأحداث تم إلقاء القبض على أكثر من 600 شخص، ضالعين في أعمال الشغب أغلبهم من القُصّر، بحسب ما أفادت الداخلية التونسية.