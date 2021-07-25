رئيس تونس يُعفي رئيس الحكومة من منصبه ويُجمد سلطات البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وقرر الرئيس التونسي تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، مشيراً إلى أنه سيتولى إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور.

يأتي ذلك في حين، شهدت عدة مدن تونسية، اليوم الأحد، مظاهرات عنيفة، احتجاجا على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الأحد، ٢٥ يوليو ٢٠٢١