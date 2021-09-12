رئيس تونس يُلمح لإمكانية تعديل الدستور

قال الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، إنه “يمكن إدخال تعديلات” على الدّستور، وذلك بعد 7 أسابيع على إعلان تدابير استثنائية اتخذها ومنها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

جاء ذلك في تصريحات خلال جولة قام بها سعيّد، مساء السبت، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال سعيّد: “أحترم دستور 2014 وإجراءاته، ويمكن إدخال تعديلاتٍ على نصّه حتى يستجيب لتطلعات الشّعب، دون الانقلاب عليه عكس ما يُروج لهُ”.

وأضاف: “يمكن إنجاز ذلك في إطار الحفاظ على سيادة الشّعب وكفالة ممارسة حقوقه والتّعبير عن إرادته والعيش بكرامة في وطن حرٍّ”.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه سيتم “الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية”.