رئيس جمعية الإعلاميين الإماراتيين: يجب تغيير فكرة أن الإسرائيليين قتلة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرئيس جمعية الإعلاميين الإماراتيين، محمد الحمادي، وهو يبدي استعداده للعمل مع الصهاينة، على تغيير الصورة النمطية عنهم لدى العالم العربي، الذي “يعتبرهم قتلة للفلسطينيين”.



وقال الحمادي، خلال ورشة عبر الإنترنت مع صحافيين صهاينة، وبثتها قناة عبرية، إن “الصورة التي في ذهن كل العرب أن الإسرائيلي يقتل الفلسطيني، وهذه الصورة التي عملت عليها قناة الجزيرة بالتحديد”.



وأضاف: “نحن بحاجة أن نعمل، كيف نغير هذه الصورة النمطية التي تكلمنا عنها ونتفق كلنا عليها، لكن نحن بحاجة في المرحلة المقبلة إلى عمل أكثر”.

هذا رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي في لقاء تطبيعي مع صحفيين صهاينة قبل أيام مشكلته مع الجزيرة إنها ” تشوه صورة الاسرائيلي بترويجها أنه يقتل الفلسطيني” !! صدق اللي قال “خيبة تخيبك”.

تصريحات الحمادي، لاقت ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مغردون عن استنكارهم، للتوجهات الإماراتية، التي تبرئ الاحتلال من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني حسب مانقل موقع “عربي 21”.

هذا رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي في لقاء تطبيعي مع صحفيين إسرائيليين قبل أيام مشكلته مع #الجزيرة إنها " تشوه صورة الاسرائيلي بترويجها أنه يقتل الفلسطيني" !! صدق اللي قال "خيبة تخيبك" pic.twitter.com/oR4q5RiqfN — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 27, 2020

"محمد الحمادي" رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين يقدم مبادرة للعمل مع "الإسرائيليين" من أجل ما سمّاها تغيير الصورة النمطية لدى العرب!

يقصد بهذه الصورة فكرة أن "الإسرائيلي يقتل الفلسطيني"!



بقي أن تنشر #الإمارات المعتقَد اليهودي بأن قتل الفلسطينيين فيه تقرب إلى الله! pic.twitter.com/lMyP3ubtwY — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 28, 2020

فحص ال DNA ضروري جدا لهؤلاء الناس — Riad sammour (@RiadSammour) September 27, 2020