رئيس «جنوب افريقيا» يحرم وزيرة الدفاع من رواتب 3 أشهر

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اصدر أمر بحرمان وزيرة الدفاع نوسيفيوي مابيسا نكاكولا رواتب 3 أشهر، بعد أن سمحت لمسؤولي الحزب الحاكم باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية.

وكانت نكاكولا سافرت في 9 سبتمبر إلى هراري عاصمة زيمبابوي لحضور اجتماع لبحث قضايا إقليمية، وفي نفس الوقت كان وفد حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم في جنوب إفريقيا متوجها إلى زيمبابوي أيضا لإجراء محادثات مع الحزب الحاكم هناك.

واتهمت الوزيرة بإساءة استخدام موارد الدولة، لكنها أكدت أنها كانت في مهمة رسمية ونقلت الركاب الآخرين معها.

ووصف رئيس البلاد تصرف الوزيرة بأنه “خطأ في التقدير”، لكن السياسيين المعارضين انتقدوا بشدة سماحها لوفد الحزب باستقلال الطائرة معها.

وقال رامافوزا إنه من خلال السماح لمندوبي الحزب باستخدام الطائرة، فإنها لم تتصرف “في مصلحة الحكم الرشيد”، وعليه تقرر حرمانها من رواتب ثلاثة أشهر والتبرع به لصندوق مكافحة فيروس كورونا حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.