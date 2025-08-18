رئيس «جهاز البحث الجنائي» يشارك باجتماع أمني موسع لمتابعة أوضاع إجدابيا

شارك رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، اليوم الاثنين، في اجتماع موسع عقده وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة إجدابيا.

الاجتماع، الذي عقد بديوان مديرية أمن إجدابيا، ضم مدير الأمن والمساعدين ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية، إلى جانب رؤساء الفروع والمكاتب والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في المدينة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، إضافة إلى مديري الإدارات العامة للدعم المركزي والمرور والتراخيص والتفتيش والمتابعة وشؤون الإمداد بوزارة الداخلية، ورئيس فرع مباحث الجوازات ومساعد رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شروح مفصلة من الحضور حول سير العمل وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، كما ناقش معهم السبل الكفيلة بتذليل هذه الصعوبات وآليات الارتقاء بالعمل الأمني بما يحقق الاستقرار ويحفظ أمن المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار داخل المدينة، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل وتوفير الإمكانيات اللازمة، وداعياً إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بما يسهم في تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.