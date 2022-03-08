رئيس جهاز دعم الاستقرار يستقبل «الدبيبة» أثناء زيارته لـ«أبوسليم»

استقبل رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبد الغني بلقاسم”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أثناء زيارة تفقدية لمنطقة أبوسليم.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال هذه الزيارة، مع أهالي منطقة أبوسليم خلال تجوله بشوارعها، حيث أطلعه رئيس جهاز دعم الاستقرار على مدى استتباب الأمن ودرجة الاستقرار الذي تحظى به المنطقة، ومستوى التطور الملحوظ في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن منطقة أبوسليم تحظى بمستوى عالٍ من الأمن، وتمتاز بمستويات جد منخفضة للجريمة، خلال السنوات الماضية.