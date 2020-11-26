رئيس جيبوتي: لا ندرس إمكانية التطبيع مع إسرائيل

صرح رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله بمقابلة نشرها أمس الأربعاء موقعThe Africa Report، أن الظروف ليست ملائمة الآن لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرا إلى عدم وجود أي مشكلة لدى جيبوتي مع اليهود والصهاينة كدولة.

أعلن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله أن بلاده لا تدرس في المرحلة الحالية إمكانية السير على خطى الدول العربية والإسلامية التي بادرت إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن بعض الصهاينة يزورون جيبوتي بجوازاتهم لممارسة الأعمال، فيما يملك مواطنو الدولة الإفريقية منذ 25 عاما فرصة السفر إلى الكيان الصهيوني.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عنه، تابع قائلا: “لكن لدينا خلافات مع حكومة إسرائيل لأنها تنكر حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. كل ما نطلبه من هذه الحكومة هو القيام بإشارة سلام واحدة وسنقوم بعشر إشارات في المقابل، لكنني أخشى من أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا”.