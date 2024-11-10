رئيس حزب إسرائيلي: «حزب الله» أقوى بكثير من «حماس» ولم نقض عليه

صرح يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي، بأن “حزب الله” اللبناني أقوى بكثير من حركة “حماس” ولم يتم القضاء عليه بعد”.

ونشر غولان، تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أوضح من خلالها أن “حزب الله أقوى بكثير من حماس، ولم يقض الجيش الإسرائيلي عليه بعد”.

وأضاف “أنه رغم ذلك تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى الوصول إلى تسوية في الشمال أمام الحزب اللبناني”.

وشدد على أن “رفض “نتنياهو” التوصل لاتفاق تبادل أسرى في غزة بدعوى أن حماس لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، غير منطقي وغير مهني، ويعرض حياة الإسرائيليين للخطر عبثا”.

חיזבאללה שחזק בהרבה מחמאס לא חוסל לגמריי ובכל זאת ממשלת ישראל מנסה להגיע להסדרה בצפון.



אותה ממשלה מסרבת להגיע לעסקת שחרור חטופים, שכוללת הסדרה בדרום בטענה שחמאס לא חוסל לגמריי.



זה לא הגיוני, זה לא מקצועי, וזה מסכן את חיי החטופים וחיילנו לשווא.



תדע כל אם עבריה כי ממשלת ישראל… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 10, 2024