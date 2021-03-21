رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وزير خارجية إيطاليا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي هنّأ رئيس الحكومة على نيله ثقة مجلس النواب، معربًا عن أهمية التواصل بين البلدين في ظل وجود حكومة وحدة وطنية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، عن رغبته أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء، آلية تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعادة ربط العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أوضح رئيس الحكومة بأن ملف الهجرة ملف دولي ليس مرتبطا بليبيا فقط ولا يمكن حله من المنتصف فقط، مشيرا إلى البحر المتوسط وكون ليبيا بلد عبور بل يجب العمل من خلال سياسة تضامنية تعالج هذا الملف انطلاقا من بلد المنشأ وحتى بلد المقصد.

من جهته أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بل هناك ملفات أخرى يجب التعاون فيها ودعم ليبيا بها.

وفي الختام وجه رئيس الحكومة الشكر للسفير الإيطالي على الاستمرار في تواجده والعمل من طرابلس في أصعب الظروف مؤكدا على ضرورة عدم الاكتفاء بالزيارات الموسمية المتقطعة بين الجانبين والقيام بعملية تواصل مستمرة ومثمرة والتعاون في كافة المجالات بما يفيد مصلحة الطرفين.