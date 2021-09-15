رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا أمريكيًا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان وزراة الدفاع في طرابلس، وفدا أمريكيا ضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريكإتش شوليت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعثوها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمساعد الخاص لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ثو إن راجان، ومسؤول الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أندرو بول، والمسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا سونام ليبرمان.

وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الإستحقاق الإنتخابي في ديسمبر المقبل.

وأكد الدبيبة أن حكومته تُولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية وتوفير الأمن وبسط الاستقرار.

من جهته أكد شوليت دعم بلاده للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة لبلوغ الانتخابات المزمع عقدها ديسمبر المقبل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.