استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، و المدير العام للوثائق و الأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

وتناول اللقاء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء أيضاً، التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

يُشار إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا جزائريا رفيع المستوى طرابلس 19 أبريل 2021م استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١