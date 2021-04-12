رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل تركيا رفقة وفد وزاري

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، رفقة وفد وزاري، إلى العاصمة التركية أنقرة لحضور، الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، المنعقد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014.

وأقيمت لرئيس الحكومة والوفد المرافق له، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح سولماس.

وفي وقت لاحق، استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مراسم رسمية قبيل عقد مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وسيعقد رئيس الحكومة، والوزراء، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.