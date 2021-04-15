رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وكان في استقبال الرئيس المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى ابوسعيدة.

وسيُجري رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن هذه اللقاءات ستناقش التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.