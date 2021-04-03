رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة إلى مدينة تاورغاء

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، بزيارة مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، التي تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة، وزراء وزير التعليم العالي، ووزير المواصلات، ووزير الدولة لشؤون المهجرين، ووزير الدولة لشؤون الرئيس.

وكان في استقبال رئيس الحكومة، والوفد المرافق له، عند وصول المدينة، عميد المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، و عدد من أعيان ووجهاء مدينة تاورغاء.

وألقى رئيس الحكومة خلال الزيارة، كلمة أكد فيها دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك.

وقال الدبيبة: “عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد و محتاج داخل وخارج ليبيا”.

وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

كما دعا رئيس الحكومة، نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات، مطمئنا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.

من جهته، شكر عميد بلدية تاورغاء، رئيس الحكومة والوفد المرافق له، لزيارتهم المدينة، كما شكر كل من عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل من حاول أن يستغل الملف خارجيا وداخليا.

وطالب عميد البلدية الحكومة، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة لمدينة تاورغاء تاورغاء 3 أبريل 2021م قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٣ أبريل ٢٠٢١