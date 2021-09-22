رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء بعض الأندية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رؤساء أندية كل من الأهلي بنغازي، النصر، الاتحاد، والأهلي طرابلس.

وخُصِص اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة أوضاع الأندية الرياضية، والاستماع لأهم الصعوبات التي تواجه بداية الدوري الممتاز.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الرياضة بضرورة دعم الأندية الرياضية في كافة مستوياتها، والتنسيق لعقد لقاء مع اتحاد الكرة الليبي، للاستماع للصعوبات التي تواجهه، والعمل على معالجتها.

من جانبهم أكد رؤساء الأندية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية لاهتمامها بالأندية والوقوف معها في مشاركاتها وبرامجها ودعمها للشباب بشكل عام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.