رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي قائد «أفريكوم»

التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفان تاونسند، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند،

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، فإن اللقاء يأتي لمناقشة التطورات في قطاع الأمن الليبي.

كما تم التطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

يُشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM) هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية وهي مسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية في أفريقيا عدا مصر، التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية.