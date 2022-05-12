رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي محافظ المصرف المركزي

عُقِد مساء اليوم الخميس، بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي لقاء متابعة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي لمتابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج وكذلك إنجازه للمصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل وكذلك عملهم حاليا على صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة، وفق قوله.