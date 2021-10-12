رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُطلق مركز خدمة المواطن

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، مركز خدمة المواطن بحضور وزراء كل من العمل والتأهيل، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الشباب، الخدمة المدنية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، والناطق باسم مجلس الوزراء ورئيسه، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي كلمته، أكد الدبيبة بأن افتتاح هذا المركز يمثل انطلاقة لمفهوم جديد لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المواطن وحكومته.

كما أكد رئيس الحكومة بأن الهدف الأساسي هو إزالة كل واسطة أو حاجز يفصل بين المواطن وحكومته لكي يتمكن من إيصال تظلمه ومطالبه وشكاويه على أن تتحول هذه المقترحات والشكاوي لتقارير ومؤشرات يمكن الإطلاع عليها بشكل دوري واتخاذ إجراءات سريعة بحقها، ولكي تستخدم ايضًا لتقييم أداء مؤسسات الحكومة المختلفة.

وأشار الدبيبة إلى أنه يهدف منذ بداية عمله بحكومة الوحدة الوطنية لخدمة المواطن ونيل رضاه، خاصةً بعد ما رأيناه من شكاوي للمواطنين بالمدن الليبية المختلفة وحتى الجاليات الليبية بالخارج ، ولذلك جاءت فكرة المركز لتنظيم هذه الشكاوي والمقترحات واستخدامها بشكل منهجي أكثر.

ويتولى المركز والذي سيبدأ عمله لفترة تجريبية، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2021م، النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، ودراسة التظلمات وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد، والعمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين.

كما يقوم المركز بإحالة التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.