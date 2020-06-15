رئيس حكومة تونس: لستُ في قطيعة مع «الغنوشي»

نفى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أن يكون في قطيعة مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرًا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الفخفاخ قوله، ردا عن سؤال عما إن كان في قطيعة مع الغنوشي، في مقابلة تلفزيونية: “ليست هناك قطيعة مع الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعض”.

وأضاف: “هناك اختلاف في وجهات النظر، وأحيانا نتفق”.

وتابع: “الغنوشي رئيس حزب شريك في الحكم، وما يراه صالحا لحزبه وشخصه يقوم به”.

وأكد الفخفاخ أن “هناك داخل الائتلاف لُحمة بصدد البناء ونحن نعمل على دعمها”، معتبرا أن “الائتلاف إذا صمد ومرّر القوانين التي يطرحها، يستمر”.

وعبّر الفخفاخ عن رفضه لتوسيع الائتلاف إلى أحزاب أخرى، بالقول: “أنا لي ائتلاف له 129 نائبا ولا أريد توسيعه”.

وأشار إلى أن “الائتلاف يمثل كل العائلات الفكرية والسياسية في تونس، وهي وحدة وطنية حقيقية بين العائلات السياسية”.

كما رأى أن الإئتلاف “يمثل احتراما لإرادة الناخب الذي اختار أحزابا بأحجام مختلفة، وعندما وضع بين مشروعين اختار مشروعا”.