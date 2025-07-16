رئيس الإمارات يزور أنقرة ويجري مباحثات مع الرئيس التركي

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستُقبل ابن زايد بمراسم رسمية، حيث رافقه أردوغان إلى منصة الشرف وسط عزف السلام الوطني لدولتي الإمارات وتركيا، وتقدّم حرس الشرف لتحية الوفد الرسمي المرافق للرئيس الإماراتي.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد التحيات مع كبار المسؤولين والوزراء الأتراك، بينما رحب الرئيس أردوغان بالوفد المرافق للضيف الإماراتي في أجواء ودية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة أوجه التعاون الثنائي والعمل المشترك في مجالات التنمية، إلى جانب تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا، اللتين شهدتا خلال السنوات الأخيرة تقارباً ملحوظاً رغم بعض الخلافات السابقة في ملفات إقليمية متعددة، وتتسم هذه الزيارة بأهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن التنسيق في القضايا الإقليمية مثل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد العلاقات الإماراتية-التركية تنوعاً في مجالات التعاون يشمل الطاقة، التجارة، البنية التحتية، والسياحة، مما يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة، كما أن التنسيق السياسي بين البلدين بات ضرورياً في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة في المنطقة، مثل النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب الأوضاع في الخليج.