رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون ومتابعة المشاريع المشتركة

استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، في لقاء تناول عدة ملفات تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الرقابي وتطوير الأداء المؤسسي.

وجاء اللقاء في سياق متابعة نتائج زيارة وفد الديوان إلى أنقرة، والتي شهدت اجتماعات مع محكمة الحسابات التركية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير كفاءة الأجهزة الرقابية عبر تبادل الخبرات والتدريب.

كما ناقش الطرفان الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وسير تنفيذ المشاريع التي تديرها شركات تركية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لإزالة العراقيل التي تعترض استكمال تلك المشاريع، بما يعزز الانضباط المالي ويضمن تحقيق المصلحة العامة.