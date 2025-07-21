رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم البرامج الرقابية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، برامج التعاون المشترك وآليات تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات السيادية، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر الديوان بالظهرة – طرابلس، بحضور الإدارات المختصة.

وتناول اللقاء البرامج والمشاريع التي ترعاها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنسيق المسبق بشأن المبادرات التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة، بما يعزز فعاليته الرقابية ويُسهم في بناء قدراته المؤسسية.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتفعيل العمل المشترك لدعم استقلالية المؤسسات الرقابية والسيادية، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواكبة مسارات الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية في ليبيا.