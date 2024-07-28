رئيس ديوان المحاسبة يستلم التقرير السنوي لعام 2023

التقت لجنة التقرير السنوي لعام 2023م رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح بمقر مكتبه بمدينة البيضاء، وقامت بتسليم التقرير السنوي العام 2023م مشتملاً على الملاحظات المسجلة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفق الاختصاصات التي عقدها المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م وتعديلاته.

وأشاد رئيس الديوان بالجهود المتميزة في إعداد التقرير، وقامت اللجنة بتقديم خطة عمل التقرير السنوي لعام 2024 المزمع اعداده.

يذكر أنه عملاً بنص المادة (53) من قانون الديوان المشار إليه فإنه يقدم تقريرا سنويا للسلطة التشريعية، موضحاً نشاطاته وملاحظاته عن الرقابة المالية التي يجريها، وهو ما دأب عليه والتزامه بتقديم تقاريره السنوية عن السنوات المالية الماضية 2014م – 2015م – 2016م – 2017م – 2018 م – 2019م- 2020 م – 2021م- 2022.

وقد اشتملت على الملاحظات والتجاوزات واقتراح الوسائل التي يقتضي اتباعها والعمل بها لاستدراك الوقوع فيها مستقبلا، كما أظهرت تلك التقارير أوجه المخالفات التي أحالها لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي.