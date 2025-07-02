رئيس ديوان المحاسبة يلتقي اعضاء بمجلس النواب لمتابعة خطة العمل الرقابي وتعزيز الشفافية

في إطار تعزيز التواصل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والسلطة التشريعية، التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، بعضوي مجلس النواب مصعب العابد وربيعة أبوراس، وذلك بمقر الديوان في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس.

وجاء اللقاء في سياق متابعة تنفيذ خطة العمل الرقابي للعام الجاري، والاطلاع على مستجدات أداء الديوان في مختلف الملفات، بما في ذلك آليات فحص ومراجعة الجهات العامة الخاضعة لرقابته.

وتناول الاجتماع استعراضًا لأبرز محاور التقرير السنوي الصادر عن الديوان، بالإضافة إلى نشاط لجان الفحص والمراجعة، ومدى استجابة الجهات العامة للملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان ضمن تقاريره الرقابية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم السلطة التشريعية للدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة المال العام، بما يسهم في ضبط الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها ديوان المحاسبة مع مختلف المؤسسات الوطنية، تأكيدًا على نهجه التشاركي في حماية المال العام، وضمان تحسين الأداء في مؤسسات الدولة.