رئيس ديوان المحاسبة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، مع السفير التركي لدى ليبيا “غوفين بيجيتش”، عدداً من ملفات التعاون بين ليبيا والجمهورية التركية ذات العلاقة بعمل الديوان.

واستعرض اللقاء “اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية سنة 2020م، والتي تشمل تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين ومجالات التدريب المختلفة”.

وتناول اللقاء “الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والمشروعات المنفذة من قبل الشركات التركية، كما تم التأكيد على الاستقلالية التي يتمتع بها الديوان في أعماله ودوره الرقابي والتي من بينها فحص ومراجعة العقود العامة في سبيل تحقيق رقابة فعالة على المال العام”.