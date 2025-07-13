خالد شكشك: ملتزمون بمعايير الجودة الدولية في الرقابة المالية

استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم الأحد، الفريق الإقليمي المكلف من الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، وذلك في إطار مهمة مراجعة ضمان الجودة التي يقوم بها الفريق في ديوان المحاسبة.

وقد رحب شكشك خلال اللقاء بأعضاء الفريق، مشددًا على حرص ديوان المحاسبة على تعزيز معايير الجودة والالتزام بالمعايير الدولية للرقابة المالية، مما يساهم في تحسين الأداء الرقابي وزيادة فاعلية مهام الديوان. كما أبدى استعداد ديوان المحاسبة لتقديم كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح مهمة المراجعة.

من جانبه، عبر أعضاء الفريق عن تقديرهم لتعاون ديوان المحاسبة وحرصه على الالتزام بمراجعة الجودة بشكل شفاف وفعال