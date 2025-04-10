رئيس ديوان المحاسبة يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، “جيريمي برنت”.

ناقش اللقاء “الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال مهامه الرقابية المستمرة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية الديوان لضمان مصداقية التقارير الصادرة عنه”.

كما تم استعراض “دعوة مكتب المراجعة الأمريكي لديوان المحاسبة للمشاركة في برنامج زمالة مراجعي الحسابات الدوليين، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال المراجعة والشفافية، بهدف رفع الكفاءة المؤسسية وتطوير الأداء الرقابي”.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية الدولية والمحلية بما يُسهم في تحسين آليات العمل الرقابي ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية”.