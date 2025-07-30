رئيس ديوان المحاسبة يُجري زيارة رسمية إلى تركيا

في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات التركية، أجرى رئيس ديوان المحاسبة، رفقة وفد من مديري الإدارات العامة والمكاتب، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية.

والتقى الوفد مع محكمة الحسابات التركية، في لقاء جرى خلاله مناقشة آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التقنيات المستخدمة في مجالات التدقيق والرقابة بمحكمة الحسابات التركية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات المعتمدة في تطوير العمل الرقابي وحوكمة تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي للعمل الرقابي.

وتم الاتفاق على إعداد خارطة طريق مشتركة تتضمن برامج تنفيذية للتعاون الفني، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في المؤسستين بما يعزز من كفاءة الأداء الرقابي ويسهم في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود ديوان المحاسبة لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات النظيرة، بما يعزز دوره الرقابي ويساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.